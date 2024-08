Le nageur Léon Marchand va sprinter en Porsche Taycan électrique

Oui, je sais, « on s’en fiche », s’empresseront d’écrire certains commentateurs de Caradisiac devant cette information qui n’a absolument rien d’essentiel à l’actualité automobile.

Mais compte tenu de l’engouement extraordinaire suscité cet été par les jeux olympiques de Paris et la notoriété impressionnante du nouveau roi des bassins olympiques Léon Marchand, quadruple médaillé d’or, l’information suivante intéressera peut-être ses fans et nos lecteurs les plus curieux.

Comme le rapportent les journalistes de La Dépêche, Léon Marchand fait désormais partie des ambassadeurs de la marque Porsche. Il a pris livraison d’une Taycan électrique, dans sa version fraîchement restylée.

Il était déjà ambassadeur Porsche avant les jeux olympiques

Porsche France n’a d’ailleurs pas attendu les jeux olympiques pour lui faire ce cadeau. Son partenariat a été signé dès la fin du mois de juin après ses quatre titres de champion de France obtenus à Chartres.

On lui souhaite tout de même de pouvoir expérimenter les fabuleux flat-six thermiques des meilleures versions de la 911, même si la Taycan ne manque pas de qualités objectives. Ou peut-être préfère-t-il les bateaux ?