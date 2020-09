Le Nissan Z Proto imaginé à toutes les sauces

Le constructeur nippon Nissan intronisait il y a quelques jours le concept préfigurant la prochaine génération du coupé Fairlady attendue pour 2021. Il n'en fallait pas plus pour libérer la créativité des graphistes de tous horizons. Voici le Nissan Z Proto imaginé -via des rendus virtuels non officiels- en grande berline trois volumes, en véhicule surélevé, en déclinaison très sportive badgée Nismo et en découvrable.

Les images les plus intéressantes sont sans surprise celles des modèles que Nissan lancera probablement en série. La marque japonaise proposera sans doute une déclinaison cabriolet ainsi qu'une explosive version Nismo dotée d'une louche de puissance supplémentaire et d'un kit carrosserie spécifique. Le SUV fait de prime abord figure d'ovni. Les mauvaises langues rappelleront néanmoins que Ford propose aujourd'hui un véhicule haut sur pattes électrique labellisé Mustang Mach-E.

Pour rappel, Nissan n'envisage pas la commercialisation de la version de série de ce Proto Z en Europe. Son bloc essence V6 biturbo combiné à une boîte manuelle six vitesses annoncent des rejets de CO2 trop élevés pour les normes antipollution du Vieux Continent.