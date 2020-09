Nissan Z Proto : un futur Z à l'inspiration rétro

Parmi les mesures d'économies actées pour retrouver rapidement le chemin de la rentabilité, outre la fermeture d'usines et la suppression de milliers de postes, Nissan a décidé de réduire son offre. Mais pas question de faire une croix sur les véhicules plaisir, même s'ils se vendent nettement moins que les crossovers. Comme son nom l'indique, ce Z Proto annonce l'arrivée d'un tout nouveau modèle de la dynastie Z, qui sera lancé en 2021.

Mais on peut déjà calmer nos ardeurs. Le prochain Z, qui pourrait se nommer 400Z, ne devrait pas être vendu chez nous. En cause : les sévères normes antipollution du Vieux Continent, avec des sanctions visant les constructeurs qui dépassent un quota de CO2. Et le nouveau Z ne s'annonce pas un bon élève en la matière, car il est annoncé avec un V6 biturbo (associé à une boîte manuelle 6 rapports), sans aucune hybridation. D'ailleurs, il serait pénalisé chez nous par un énorme malus, autre raison d'une non-commercialisation.

Si Nissan ne l'amène pas dans ses concessions françaises, il restera l'importation pour ceux qui craquent sur le design aux influences rétro. Le nouveau Z s'inspire de deux modèles de la lignée, les 240Z et 300ZX. De la première, on retrouve l'esprit de la silhouette, avec un vitrage latéral similaire, qui forme une pointe, ainsi que les phares en forme de gouttes. De la seconde, on a le dessin des feux avec des tubes rouges (des LED forcément) intégrés à un bandeau noir. Sur ce nouveau Z, une baguette de chrome suit le toit et retombe le long de la lunette. Cela crée une séparation pour avoir une carrosserie bicolore. La custode reçoit un nouveau logo Z. Le modèle mesure 4,38 mètres de longueur, 1,85 m de largeur et 1,31 m de hauteur.

L'habitacle mêle technologies modernes et détails rétros. On a ainsi une instrumentation numérique et un grand écran tactile. Mais ces éléments cohabitent avec des compteurs additionnels à aiguilles sur le dessus. Les portes sont dessinées dans la continuité de la planche de bord et intègrent les aérateurs latéraux, ce qui renforce le sentiment d'être dans un cocon.