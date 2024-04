Le nouveau Citroën C3 Aircross va-t-il frapper aussi fort que la C3 ?

Tout le monde attend de pied ferme la nouvelle Citroën C3, cette citadine dont les tarifs sont beaucoup plus doux que chez les autres constructeurs généralistes que ce soit dans sa version thermique ou sa déclinaison électrique. Mais une autre nouveauté importante pointe le bout de son capot dans la gamme de la marque aux chevrons : le C3 Aicross de seconde génération.

On le sait, ce petit SUV urbain doit proposer jusqu’à sept places grâce à un habitacle étendu au maximum, très proche de celui du tout nouvel Opel Frontera découvert la semaine dernière. Comme la C3, il laissera le choix entre un groupe motopropulseur thermique et une version 100% électrique, avec peut-être une batterie un peu plus grosse que celle de la ë-C3 dans ce dernier cas car il s’agit d’un véhicule évidemment plus familial.

20 000€ en prix de base ?

Ce nouveau C3 Aicross, dont la silhouette se dévoile dans une courte vidéo diffusée sur Twitter (X) où on le voit dans la pénombre, devrait opter pour une tarification très serrée lui aussi. En imaginant une addition à peine au-dessus des 20 000€ dans sa version thermique à boîte manuelle, où même une variante électrique à moins de 30 000€ comptant sur des batteries d’une taille respectable, il pourrait chasser sur les platebandes du Dacia Duster après la C3 qui se rapproche de la Sandero dans les prix.

Le nouveau C3 Aircross se dévoilera de manière officielle ce jeudi 18 avril. Rendez-vous donc dans deux jours pour tout savoir de ce nouveau SUV urbain qui pourrait offrir un très bon rapport prix-prestations.