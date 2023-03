Le nouveau Hyundai Kona Hybrid (2023) à partir de 33 400€

Au début du mois, nous vous présentions la toute nouvelle mouture du Hyundai Kona. Affichant un design plutôt original, le concurrent coréen du Peugeot 2008 et du Renault Captur fait désormais l’impasse sur les versions thermiques : il ne proposera plus qu’une motorisation hybride et deux variantes 100% électriques.

Hyundai vient de dévoiler tous les prix de la version hybride : au lieu de 34 000€ comme annoncé au début, ce sera finalement 33 400€ pour la version d’entrée de gamme du SUV citadin. L’addition pourra grimper jusqu’à 39 500€ dans la finition N Line Executive. Rappelons que le Kona Hybrid utilise un groupe motopropulseur d’une puissance maximale de 141 chevaux.

Bientôt les prix de l’électrique

Si le Kona Hybrid est déjà ouvert à la commande, les deux versions 100% électriques nécessiteront d’attendre un peu plus longtemps pour connaître leurs prix. La première combinera un moteur de 155 chevaux à des batteries de 48,4 kWh, la seconde un bloc de 218 chevaux à des batteries de 65,4 kWh. Hyundai France a récemment promis des prix permettant de bénéficier du bonus écologique quelle que soit la version, signifiant qu’elles coûteront moins de 47 000€ (peut-être à l’aide d’une remise en concession pour le cas de la version haut de gamme).