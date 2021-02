Le nouveau Land Rover Defender passe au V8

Le bloc "AJ" dont nous vous parlions brièvement la semaine dernière n'est pas totalement mort chez JLR. Land Rover annonce en effet l'arrivée d'une variante musclée du dernier Defender, et de série, cette fois. En effet, Land Rover a récemment fait plaisir à ses clients les plus fidèles avec un Defender Works V8 en édition limitée, vendue plus de 200 000 €.

Cette fois, le V8 est bel et bien au catalogue de la marque anglaise. Le Defender V8 annonce 525 ch et 625 Nm de couple, toujours transmis via la boîte automatique à huit rapports et la transmission intégrale. Le différentiel arrière est spécifique et piloté. Land Rover annonce un 0 à 100 en 5,2 secondes, ce qui ne sera pas l'exercice de prédilection du Defender. Mais cela reste une valeur exceptionnelle pour tel engin, qui concurrencera le Mercedes G63 AMG.

La présentation est très sportive avec les quatre sorties d'échappement, les jantes 22 pouces, les étriers de freins bleus, le volant en Alcantara et les palettes au volant en finition chromée. Le Defender V8 reçoit également un grand écran tactile 11,4 pouces, les sièges réglables électriquement, la suspension pneumatique pilotée et les feux matriciels.

Les tarifs et la commercialisation française ne sont pas communiqués.