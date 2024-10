Le nouveau Mitsubishi Outlander hybride rechargeable est vendu moins de 50 000 €

Il nous a quittés en 2021, mais revient enfin en France dans une toute nouvelle génération. Le Mitsubishi Outlander, que nous avons pu découvrir il y a quelques semaines, va rejoindre les showrooms pour sa phase de commercialisation. Si les volumes de vente sont faibles par rapport aux stars du marché, l’Outlander est d’une grande importance pour la marque. À noter que le segment des SUV-D représente 7 % des ventes.

L’ancienne génération a séduit 200 000 clients en Europe dont plus de 9 500 en France. À ce jour, le réseau comptabilise 200 contacts intéressés par le nouvel opus… qui attendent les tarifs pour se positionner.

L’Oultander n’est disponible qu’avec une seule motorisation PHEV de 302 ch, en quatre roues motrices bien sûr, dont l’autonomie en électrique atteint 86 km. Sa gamme se compose de cinq finitions : Invite, Invite+, Intense, Instyle et Instyle+.

Prix du Mitsubishi Outlander

Invite Invite+ Intense Instyle Instyle+ Prix remisés* 49 990 € 53 890 € 56 590 € 61 890 € 63 790 € Loyers** 499 €/mois 549 €/mois 599 €/mois 699 €/mois 699 €/mois

Le premier niveau est vendu 49 990 € (après remise de 2 350 €) avec la peinture métallisée en option. Il s’agit d’ailleurs du seul équipement disponible en supplément. La dotation est déjà généreuse avec la caméra 360°, les jantes de 18 pouces, le régulateur adaptatif ou encore le système audio dédié Yamaha avec 8 HP.

Le deuxième niveau, affiché 53 890 € jusqu’au 31 décembre, ajoute le chargeur par induction du smartphone, le siège conducteur électrique, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, les vitres latérales et arrière surteintées…

La finition Intense, vendue 56 590 € remisée, est équipée de l’affichage tête haute, du hayon électrique mains libres, de jantes en alliage de 20 pouces ou encore des rails de toit gris argentés.

Le niveau Instyle profite en plus de la climatisation à trois zones, de la sellerie cuir, des sièges avant électriques et ventilés, du système audio Yamaha à 12 HP, du toit ouvrant… Cet Outlander est vendu 61 890 €.

Enfin, le haut de gamme Instyle+ offre en plus une sellerie cuir spécifique et les sièges avant massants au prix de 63 790 €.

Par ailleurs, les professionnels profitent de remises plus importantes allant de 4 196 à 7 691 €. Mitsubishi met l’accent sur les offres de location puisque la LLD (location longue durée) représente 49 % des ventes. C’est ainsi que l’Outlander débute à 499 € par mois sur 37 mois (8 500 € d’apport et 30 000 km par an), un loyer supérieur de 50 € par rapport à l’ancienne génération.

(*) Offre de remise jusqu'au 31 décembre

(**) Location avec apport de 8 500 €, sur 37 mois et avec 30 000 km par an. Offre comprenant la peinture métallisée.