Le nouveau Volkswagen Tiguan (2023) fuite encore

Il y a quelques jours, le Volkswagen Tiguan de troisième génération était victime d’une fuite sur internet le montrant sans aucun camouflage dans une rue slovène. Alors que le constructeur allemand espérait garder le secret sur son style encore quelques jours, c’était déjà raté pour l’effet de surprise. Et les choses « s’aggravent » encore pour la marque de Wolfsburg après la diffusion de nouvelles images de la bête sans une once de maquillage.

Cette fois, c’est un exemplaire gris qui s’expose dans des images encore plus révélatrices diffusées par « MQB Coding », qui permettent de détailler parfaitement le design du nouveau SUV familial dans sa troisième génération de modèle. La calandre ressemble à la fois un peu à celle de la Golf et des récents modèles électriques de la marque, alors que la poupe évoque plutôt le petit T-Cross dans le dessin de ses feux. Quant à la planche de bord, son architecture et son ergonomie rappellent celles de la grande berline ID.7 que nous avions pu approcher il y a quelques mois.

Rendez-vous le 19 septembre pour sa présentation officielle

Il n’y a de toute façon plus beaucoup à attendre pour découvrir ce tout nouveau Volkswagen Tiguan de troisième génération de manière officielle. Il sera dévoilé le 19 septembre prochain. Presque simultanément avec le Peugeot 3008 de troisième génération, dont la présentation doit également arriver avant la fin de l’année.