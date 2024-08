Le nouveau Volkswagen Transporter met le paquet sur les volumes

Depuis décembre 2023, Volkswagen fait monter la sauce pour un véhicule de sa gamme qui pourtant ne respire pas particulièrement la passion. Il s'agit de l'utilitaire Transporter T7 2024 qui se dévoile aujourd'hui avec sa variante Caravelle pour le transport des personnes.

Conformément au plan prévu en partenariat avec Ford, le Volkswagen Transporter partage les chaînes de production situées à Otosan en Turquie en action pour le Transit 2023. Il gagne ainsi du côté des dimensions avec une version courte à 5,05 mètres contre 4,90 mètres par le passé. L'empattement progresse lui aussi de 10 centimètres à 3,10 mètres. Concernant la version longue, elle s'étend sur 5,45 mètres via un empattement de 3,50 mètres. Des valeurs en hausse qui profitent au chargement avec 5,8 m3 pour le premier et 9 m3 pour le second. Une déclinaison Kombi combine chargement et six sièges alors que la Caravelle dispose pour sa part de neuf places assises.

Un catalogue très riche

Du côté des mécaniques, Volkswagen met le paquet avec trois versions TDI de 110 chevaux, 150 chevaux et 170 chevaux, une hybride rechargeable de 232 chevaux et trois variantes électriques de 136 chevaux, 218 chevaux et 286 chevaux. Une batterie de 64 kWh est associée à ces trois puissances.

Des transmissions à la carte

Les utilitaires doivent affronter des usages très différents. Volkswagen propose ainsi une multitude de transmissions. Les diesels les plus puissants peuvent en option recevoir quatre roues motrices, tandis que les électriques envoient tous leur cavalerie au sol via les roues arrière. Une transmission eAWD complétera heureusement l'offre pour les variantes survoltées prochainement. Les Volkswagen Transporter T7 2024, Kombi et Caravelle sont disponibles en précommande. Les premières livraisons se dérouleront fin 2024.