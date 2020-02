Le Park Assist Volkswagen affronte un cascadeur

Angles morts importants, surfaces vitrées réduites, gabarit gros volumes, cargaison lourde : manœuvrer un utilitaire s'avère parfois délicat. Volkswagen veut prouver que ces temps sont révolus avec cette vidéo promotionnelle confrontant la technologie Park Assist du Crafter à un cascadeur capable de garer des véhicules en un clin d'œil.

Sur les images, le cascadeur prend deux fois les commandes du Crafter. Le défi consiste à garer le plus rapidement possible le véhicule entre les cartons sans les toucher. Le spécialiste du parking au frein à main doit dans le premier cas de figure faire le tour, prendre de l'élan et jeter violemment l'utilitaire. La manœuvre se fait avec beaucoup plus de douceur dans le second cas grâce au Park Assist. Détail amusant : la technologie gare le Crafter un peu plus vite que la prouesse du pilote.