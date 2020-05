Le patron d'AMG passe chez Aston Martin

A moyen terme, Aston Martin prévoit de mettre du sang britannique sous le capot de certaines de ses autos en remplaçant le V8 AMG par un V6 "fait maison". Le constructeur espère ainsi faire baisser ses émissions de CO2, comme tous les autres acteurs du monde automobile dans les mois à venir.

Mais il y aura toujours un peu d'AMG chez Aston Martin. La marque anglaise, reprise par le milliardaire Lawrence Stroll, chamboule tout son management. A commencer par la tête, puisque Andy Palmer laisse sa place à Tobias Moers, le patron d'AMG, qui prend ainsi la direction d'Aston Martin.

Etonnamment, Aston Martin annonce que le départ d'Andy Palmer est immédiat, et qu'il sera temporairement remplacé par le chef de la production, en attendant l'arrivée de Tobias Moers début août.

Tobias Moers aura fort à faire : faire du SUV DBX un succès, redorer le blason d'Aston Martin après que la firme ait été fortement dévalorisée en Bourse, et poursuivre le développement du V6. Mais Moers est un habitué des défis : il a mené AMG à plus de 130 000 ventes annuelles, soit plus du double du bilan annuel de 2015...