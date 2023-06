Le patron d’Audi viré, Volkswagen veut que la marque rattrape BMW et Mercedes

Dans le monde, Audi reste troisième du marché automobile premium à bonne distance de BMW et Mercedes. Alors que la marque à l’hélice a écoulé quelque 2,1 millions de voitures l’année dernière et que celle à l’étoile revendique 2,04 millions de véhicules vendus, celle aux anneaux n’a trouvé que 1,6 million de clients sur la même période. De quoi voir se rapprocher Tesla dont les volumes de ventes ne cessent d’augmenter.

Il faut dire qu’Audi fait face à plusieurs problèmes internes actuellement. Le constructeur d’Ingolstadt a vu reculer sensiblement ses ventes en Chine, un marché qui lui permettait autrefois de se rapprocher de plus en plus de ses deux principaux rivaux historiques. Partout ailleurs dans le monde, les ventes de la marque allemande restent légèrement en retrait de celles de BMW et Mercedes. Audi a également expérimenté de gros problèmes dans la mise au point du logiciel de ses futurs modèles (notamment ceux 100% électriques), ce qui a retardé le lancement de certains véhicules et agacé les dirigeants du géant allemand. Résultat, le grand patron du groupe Volkswagen Oliver Blume a décidé de remplacer Markus Duesmann (à la tête d’Audi depuis 2019) par Gernot Döllner, qui s’occupait précédemment du produit et de la stratégie pour l’ensemble du groupe Volkswagen.

Pousser (encore) l’électrification

L’un des défis pour le nouveau patron d’Audi sera d’accélérer le déploiement de la gamme électrique, avec notamment l’arrivée du Q6 e-tron cette année. Le constructeur doit lancer pas moins de 20 nouveaux modèles avant 2025 et espère rattraper BMW et Mercedes sur les modèles électriques. Dès 2026, il ne lancera plus que des autos à zéro émissions même si les modèles thermiques devraient cohabiter et se maintenir jusqu’au début de la prochaine décennie.

Via Reuters