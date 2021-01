Le patron de Tesla serait devenu l'homme le plus riche du monde

La fortune d'Elon Musk, le patron de Tesla, a été ces derniers temps intimement liée à la valeur boursière de son entreprise. Et avec l'explosion de la valeur des actions, qui ont augmenté de plus de 700 % en un an, il est logique de voir la cagnotte d'Elon Musk grossir à vue d'oeil.

Et alors que la fortune de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a légèrement baissé, voilà qu'Elon Musk le double avec un butin estimé à 190 milliards de dollars selon Bloomberg. En un an, Elon Musk aurait empoché la bagatelle de 150 milliards de dollars, et près de 70 milliards... en un mois. Evidemment, tout cet argent ne lui appartient pas directement puisqu'il s'agit de parts dans le constructeur Tesla.

Il y a quelques heures, la valorisation de Tesla a dépassé pour la première fois les 700 milliards de dollars. Une valeur tout simplement inouïe lorsque l'on sait qu'un groupe Volkswagen en vaut "que" 80 milliards de dollars...

La nouvelle n'a en tout cas pas l'air d'avoir très ému publiquement l'intéressé qui a simplement répondu sur son compte Twitter par un bref "retour au travail, alors".