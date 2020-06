Le Peugeot RCZ modernisé par un artiste

Imaginez : Peugeot poursuit la carrière du RCZ comme le fait Audi avec son TT. Si votre créativité ne parvient pas à imaginer son look, voici quelques propositions non officielles signées du Russe Piotr Czyzewski. Le graphiste publie en effet sur la toile plusieurs rendus virtuels d'un Peugeot RCZ moderne.

Les plus observateurs devineront les éléments de la gamme Peugeot rassemblés pour la réalisation de son projet. Les proportions du modèle original sont conservées, la proue gagne un éclairage LED similaire à celui de l'identité visuelle actuelle tandis que les projecteurs et le bandeau arrière évoquent la grande berline 508. La voiture affiche une stature séduisante. Piotr Czyzewski garde en outre la partie la plus intéressante du design du RCZ : son toit en double bossage.

Pour rappel, le Peugeot RCZ recevait au cours de sa carrière de 2010 à 2015 des motorisations diesels et essence. L'explosive version RCZ-R clôturait le bal avec un bloc quatre cylindres turbocompressé 1,6l THP de 270 chevaux pour 330 Nm de couple. Un véhicule écoulé à 3054 exemplaires seulement.