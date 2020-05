Le pick-up Hyundai Santa Cruz surpris vraiment nu

Nos confrères de la publication américaine Motortrend rapportent en ligne leur dernière trouvaille sur les réseaux sociaux. La page Instagram cars_secrets comporte en effet une image très intéressante à propos d'un futur véhicule surélevé Hyundai : le pick-up Santa Cruz.

Le cliché en question dévoile une carrosserie nue du modèle à benne à venir. De quoi confirmer une fois de plus que la version de série du Santa Cruz bénéficiera de quatre portes traditionnelles contrairement à l'étude de salon de 2015 équipée pour rappel de deux grandes portes et de deux ouvrants supplémentaires avec une ouverture suicide. Les vitres arrière reprennent quant à elles les traits du show-car. Une longue arrête allant jusqu'aux feux de la poupe vient enfin signer une ligne de caisse très dynamique.

Le Hyundai Santa Cruz est attendu avec une plateforme de Santa Fe et des blocs aux puissances allant de 185 chevaux à 235 chevaux. La cavalerie transitera au sol via les roues avant pour les versions les plus abordables. Une transmission intégrale sera disponible en option. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.