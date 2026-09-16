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Nissan Juke 2

Le plus gros espoir de Nissan chez nous s’appelle « Kicks »

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

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Alors que le Juke passe au 100 % électrique, Nissan va ajouter un nouveau SUV thermique très compact dans sa gamme européenne, au-dessous du Qashqai. Il est bienvenu car le constructeur japonais y est en perte de vitesse après une grosse décennie de succès.

Le plus gros espoir de Nissan chez nous s’appelle « Kicks »
Le Nissan Kicks, un SUV thermique qui doit arriver chez nous.

La santé de Nissan n’a plus rien à voir ce qu’elle était il y a 15 ans. En ce temps-là, le constructeur japonais figurait parmi les constructeurs automobiles les plus en vue sur le marché européen, poussé par l’énorme succès de son Qashqai mais aussi du petit Juke, deux véhicules au positionnement assez novateur à l’époque.

En grosse difficulté économique partout dans le monde, Nissan cherche à se relancer chez nous. Le Qashqai et le Juke sont désormais concurrencés par de très nombreux modèles des marques concurrentes et ce dernier doit passer au 100 % électrique dans sa nouvelle génération, sur un segment où cette technologie ne fait pas vraiment recette pour l’instant (regardez par exemple les chiffres de vente de la Renault 4…).

Kicks, le sauveur ?

La bonne nouvelle, c’est que Nissan va ajouter un nouveau SUV dans sa gamme européenne. Pas un modèle électrique (la marque en possède déjà bien assez avec la Micra, la Leaf, l’Ariya et la future petite Pixo cousine de la Twingo), mais un modèle thermique à hybridation.

Ce sera le Kicks, un SUV de 4,36 mètres (entre les modèles citadins et les véhicules familiaux compacts) dont la seconde génération a été lancée en Amérique du Nord en 2024. Conçu initialement pour l’Amérique Latine, il repose sur la plateforme du Nissan Juke (CMF-B) et offre des motorisations exclusivement thermiques (4 cylindres essence 2,0 litres) de l’autre côté de l’Atlantique.

Pour l’Europe, il adoptera un groupe motopropulseur hybride et sera construit dans l’usine de Sunderland au Royaume-Uni (d’où sortent déjà les Juke, Qashqai et Leaf). Une annonce bienvenue par les employés du site, confronté à un problème de demande insuffisante de la clientèle. Ce Kicks adapté à l’Europe concurrencera les Hyundai Kona et autres nouveaux arrivants chinois qui plaisent déjà beaucoup à la clientèle locale, Jaecoo 5 en tête. Sa mission ne sera pas facile, mais elle est vitale pour Nissan.

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