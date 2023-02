Le plus gros fournisseur de batteries automobiles pourrait avantager les marques chinoises

Faut-il y voir un lien avec les récents efforts en Europe et aux Etats-Unis pour organiser leurs propres filières de production de voitures électriques ? CATL ,le plus gros fournisseur de batteries automobiles au monde, a couvert pas moins de 37,1% du marché automobile mondial en 2022 (devant les Chinois de BYD à 13,6%, les Sud-Coréens de LG à 12,3%, les Japonais de Panasonic à 7,7%, les Sud-Coréens de SK On à 5,9% et les Sud-Coréens de Samsung à 5%).

D’après le média chinois 36KR, CATL prévoit de proposer de nouveaux contrats avantageux à ses clients les plus fidèles : à la condition de s’engager sur une exclusivité à au moins 80% et sur une longue durée, il leur fournirait des batteries à un tarif préférentiel. Bloomberg évoque notamment une ristourne de 7% faite en janvier 2023 et d’après Yicai Global, les remises proposées individuellement pourraient être validées pour le troisième trimestre 2023. Mais ces marques cooptées par CALT seraient exclusivement chinoises, ce qui laisse entendre que les constructeurs étrangers n’auraient pas droit aux mêmes conditions avantageuses.

De quoi répliquer aux Européens et aux Américains ?

CATL mettrait actuellement la pression sur ses fournisseurs et les principaux concurrents chinois (BYD notamment) seraient rentrés eux aussi dans la course à la réduction des prix. Ces mesures, si elles ne concernaient vraiment que les marques chinoises, permettraient de leur donner un avantage de compétitivité par rapport aux constructeurs étrangers. Il s’agirait donc d’une mesure favorisant l’industrie chinoise. Et sans doute d’un bon coup de pouce en réponse à l’Inflation Reduction Act américain privilégiant les sociétés produisant sur son sol, mais aussi aux futures mesures européennes pour booster l’industrie locale.