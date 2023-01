Le pneu increvable Michelin est enfin sur la route

Cela fait plus de quinze ans que le manufacturier français travaille sur ce projet. Le pneu sans air, donc increvable, est le rêve de tous les automobilistes, mais sa réalisation est loin d’être simple. Ce système, qui en réalité une roue complète, est appelé UPTIS (Unique Puncture-proof Tire System) et entre en phase de test dès ce mois de janvier. C’est un an avant l’objectif initial de Michelin.

Michelin commercialise son pneu Uptis auprès de la société DHL Express pour équiper environ 50 véhicules utilitaires. Ces camionnettes Toyota (équivalent à un Citroën Jumpy) circuleront exclusivement à Singapour pour effectuer des livraisons du dernier kilomètre. DHL compte ainsi optimiser la productivité de sa flotte et assurer la continuité de ses activités, sans crainte de la crevaison. Cela se traduira également par une diminution de la fréquence de remplacement.

A la différence des tests effectués pendant plusieurs mois en 2019 à Greenville (Etats-Unis), il s'agit ici de pneus qui ont été commercialisés auprès de la société DHL. Cette nouvelle phase n'est plus au stade de développement mais a pour but de confirmer les propriétés du pneu.

200 millions de pneus économisés

A l’étude depuis de nombreuses années, ce type de pneu révolutionnaire a nécessité la dépose d’une cinquantaine de brevets et repose sur une structure porteuse souple en composite verre-résine. Sa durée de vie serait trois fois supérieure par rapport à celle d’un pneu traditionnel. Selon une étude commandée par Michelin, 20 % des pneus sont mis au rebut à cause d’une crevaison (12 %) ou d’une usure irrégulière (8 %), liée à une pression inadaptée. Cela représente l’équivalent de 200 millions de pneus.

On peut également imaginer devoir remplacer uniquement la bande de roulement tout en conservant la structure. Ceci permettrait de réduire encore les déchets.