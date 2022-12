Il y a quelques jours, Elon Musk annonçait fièrement que le Tesla Semi avait réussi à effectuer un trajet de 804 kilomètres sur une seule charge électrique avec un chargement de 37 tonnes. De quoi valider les performances visées par le camion dans sa version à grosses batteries et permettre une utilisation optimale pour les clients.

Le premier client du camion Tesla Semi joue la prudence

Pour l’instant, le premier client du Tesla Semi joue pourtant la prudence. D’après les journalistes de Reuters, la société Pepsi Co n’utilise ses premiers Tesla Semi que pour effectuer des trajets d’une longueur de 425 miles environ, soit 684 kilomètres. Et il s’agit des exemplaires utilisés par Frito Lay, une société de chips appartenait à Pepsi qui ne transporte que des cargaisons très légères. Pour le transport des boissons Pepsi beaucoup plus lourdes, la société va d’abord limiter le Tesla Semi à des trajets d’environ 160 kilomètres.

Juste de la prudence ?

Cela signifie-t-il que le Tesla Semi souffre d’une autonomie moins bonne qu’annoncée une fois chargé au maximum ? Pas vraiment puisque toujours d’après Reuters, Pepsi prévoit dans un second temps d’utiliser ses Semi sur des trajets de plus de 800 kilomètres avec des remorques pleines de boissons. Probablement le temps que les chargeurs ultra-rapides de 750 kW soient installés sur tous ses sites de Sacramento et de Modesto. D’après les communicants de Pepsi, le Tesla Semi conserve 20% de batterie après son trajet de 684 kilomètres avec un chargement léger de produits Frito Lay. Cela signifie-t-il que le véhicule peut faire 800 kilomètres avec un chargement beaucoup plus lourd sans problème ?