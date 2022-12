Le Tesla Semi électrique pourrait faire Paris-Marseille sans arrêt

Tesla commercialise des voitures depuis la fin des années 2000. Mais à partir du mois de décembre, la marque d’Elon Musk va aussi vendre des camions. Il y a quelques jours, on apprenait que les premières livraisons du fameux Semi interviendraient dès le début de ce mois de décembre, avec de nombreuses commandes à honorer au cours des prochaines semaines.

Sur le papier, ce Tesla Semi devait pouvoir parcourir entre 300 et 500 miles selon la version et la taille de batterie, soit des distances comprises entre 482 et 804 kilomètres. Ca, c’était pour la théorie. Mais d’après le très volubile patron de la marque américaine, cet objectif est déjà rempli : « l’équipe de Tesla vient de réaliser un trajet de 500 miles avec un Tesla Semi pesant 81 000 livres », explique Elon Musk sur son compte Twitter. 500 miles, ça fait 804 kilomètres. Et 81 000 livres, un peu plus de 36,7 tonnes. Le camion de Tesla serait donc capable de rallier Paris à Marseille d’une seule traite, sans avoir à recharger sur le trajet. A vide, l’autonomie s’approcherait même des 1 000 kilomètres.

Des Megachargeurs à la puissance colossale

On ne connaît pas encore la capacité des batteries du Tesla Semi mais avec une telle autonomie malgré la masse, il faudra s’attendre à un chiffre colossal. Celui de la puissance de charge des futurs Megachargeurs de Tesla conçus pour les Semi l’est tout autant : on parle de 1500 kW, à rapprocher des 250 kW que peuvent actuellement prendre les voitures de Tesla. Les stations de charge devront prévoir de sacrés circuits électriques pour arriver à de telles puissances…