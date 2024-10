Le prix des occasions pourrait repartir à la hausse

Comme chaque mois, la plateforme Le Parking vient de publier le prix moyen des véhicules d’occasion en France et chez 4 de nos voisins (Allemagne, Belgique, Espagne et Italie). En octobre, celui-ci s’établit à 21 893 €, soit une hausse de 1,6 % par rapport à septembre 2024. Voilà qui rappelle de (récents) mauvais souvenirs aux acheteurs potentiels de ce type de modèles.

Entre 2021 et 2023, les prix avaient effectivement flambé dans des proportions jamais vues. Dans certains segments, la hausse était comprise entre + 25 et + 50 % ! Depuis environ un an, toutefois, une baisse s’était amorcée, même si les niveaux d’avant Covid étaient encore très loin d’être atteint.

Déconnexion offre/demande

Toujours selon Le Parking, ces mouvements s’expliquent par une baisse du nombre de véhicules proposés à la vente (-1,3 % sur 1 mois). Nombre de professionnels indiquent également qu’une part croissante des autos d’occasion qu’ils ont en stock ne correspond pas aux demandes de la clientèle. Certains s’inquiètent d’ailleurs très ouvertement du nombre de modèles électrifiés stationnés sur leur parc VO, principalement des retours de LOA/LLD.

Si l’on se focalise sur la France, le tableau est toutefois moins critique. Le nombre d’occasions disponibles est toujours en (faible) augmentation. Les prix continuent donc à baisser, surtout sur les modèles les plus anciens.

