Le prix des Skoda Kodiaq et Superb Combi hybrides rechargeables (2024)

Le nouveau SUV Skoda Kodiaq se négocie à partir de 43 970€ en version thermique, contre 45 480€ pour le dernier break Superb Combi. Les deux grands modèles de la marque tchèque coûtent donc assez cher dans l’absolu, même s’ils offrent à ce prix un très bon niveau d’équipement de série.

Leurs déclinaisons hybrides rechargeables coûtent logiquement encore plus cher : 50 650€ pour le Kodiaq iV de 204 chevaux et 52 160€ pour la Superb Combi iV dotée du même groupe motopropulseur, composé pour rappel d’un moteur essence TSI de 150 chevaux et d’un moteur électrique en complément, mais surtout de batteries d’une capacité nette de 19,7 kWh. Avec à la clé des autonomies en conduite électriques dignes de petites citadines à zéro émissions : 124 kilomètres en utilisation mixte pour le SUV et 133 kilomètres pour le grand break. Skoda annonce même respectivement 149 et 159 kilomètres en conditions urbaines.

C’est cher, mais…

Ces tarifs positionnent les deux grosses familiales de Skoda au-dessus de modèles électriques de chez Tesla comme la Model 3 ou le Model Y, mais aussi ceux de Renault (Scenic E-Tech), Volkswagen (ID.4) ou Peugeot (E-3008). Ils bénéficient cependant d’un habitacle plus spacieux et restent plus abordables que les grandes routières électriques comme la Volkswagen ID.7, plutôt aux alentours des 60 000€. La Volkswagen Passat break, quasi-jumelle de l’Octavia Combi, coûte elle 51 790€ avec ce même groupe motopropulseur mais elle bénéficie alors d’un équipement légèrement moins riche.