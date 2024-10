Le prix du Nissan Ariya Nismo fait un peu peur, mais...

59 300€. Voilà le prix du Nissan Ariya Nismo, cette variante bimoteur poussée à 435 chevaux du SUV électrique japonais. Le tarif correspond à un engin équipé des mêmes batteries que les versions haut de gamme « normales » de la bête, avec 87 kWh de capacité nette et un 0 à 100 km/h expédié en 5 secondes tout rond (ce n’est jamais qu’un dixième de mieux que la version haut de gamme e-4orce 4x4 de 394 chevaux).

Même si l’auto dispose évidemment à ce prix d’un équipement de série généreux, ce tarif paraît très élevé dans le cadre concurrentiel : un Volkswagen ID.4 GTX (certes moins puissant avec ses 340 chevaux) se négocie à partir de 54 990€. Un Tesla Model Y Performance, sensiblement plus performant, s’affiche à partir de 57 990€.

L’Ariya de base fait encore des efforts

De l’autre côté de la gamme, l’Ariya de base (finition Engage à batteries de 63 kWh) descend son prix de base à 37 300€ et bénéficie actuellement d’une remise qui le met à 33 300€. Même s’il n’a pas droit au bonus écologique français à cause de sa fabrication japonaise, il se retrouve à un prix intéressant par rapport aux autres modèles du segment (36 990€ pour un Renault Scénic E-Tech Electric de base bonus déduit, 40 490€ pour un Volkswagen ID.4 Pro Life Max à grosses batteries bonus et remise déduits, 34 900€ pour un Toyota bZ4x, 40 990€ pour un Peugeot E-3008…).