Les performances du nouveau Nissan Ariya Nismo n'impressionnent pas

Alors que les Juke Nismo, GT-R Nismo et autres 370Z Nismo ont disparu du catalogue depuis longtemps chez Nissan en Europe, le blason ultra-sportif fait son grand retour dans la gamme avec l’apparition de l’Ariya Nismo.

Reprenant un design typique des modèles revus et corrigés par le département sportif du constructeur japonais, cet Ariya Nismo utilise un groupe motopropulseur à deux moteurs développant 435 chevaux en puissance maximale pour un couple cumulé de 600 Nm. Des chiffres pas spectaculaires par rapport à ceux d’un Hyundai Ioniq 5 N (609 chevaux en permanence et jusqu’à 770 Nm de couple), mais qui doivent permettre aux performances de progresser sensiblement par rapport à celles d’un Ariya normal.

Seulement un dixième de gagné !

Eh bien pas tant que ça, d’après la fiche technique : l’Ariya Nismo revendique en effet un 0 à 100 km/h abattu en 5,0 secondes. Le chrono, bon en valeur absolue, surclasse celui d’un Volkswagen ID.4 GTX tout en restant loin des Tesla Model Y Performance et autres Hyundai Ioniq 5 N (3,4 secondes pour ce dernier). Mais comme l’ont remarqué les journalistes de Carscoops, il ne progresse que d’un petit dixième par rapport au Nissan Ariya e-4orce 4x4 de 394 chevaux, revendiquant déjà un 0 à 100 km/h en 5,1 secondes (pour 61 800€).

Certes, on ne parle ici que des performances en ligne droite et il est tout à fait possible qu’avec ses réglages spécifiques, l’Ariya Nismo progresse sensiblement par rapport aux versions plus « sages » du SUV électrique japonais en efficacité dynamique dans les virages. Mais on sait déjà qu’il ne se catapultera pas à la façon d’une Nissan GT-R aux démarrages…