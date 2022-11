Le prochain Hyundai Santa Fe ressemblera-t-il au Land Rover Defender ?

Lancé pour la première fois en 2000 et commercialisé depuis 2018 dans sa génération actuelle, le Hyundai Santa Fe incarne le haut de gamme SUV du constructeur coréen sur notre marché. Grand frère du Tucson, il affiche des dimensions conséquentes (4,77 mètres de long) et permet d'embarquer jusqu'à sept occupants.

Compte tenu de sa relative nouveauté, ce Santa Fe devrait encore rester au catalogue quelques années de plus. Mais des prototypes de la prochaine génération se sont récemment fait surprendre sur les routes, permettant d'observer une silhouette nettement plus cubique que le modèle actuel. Le futur Santa Fe s'inspirera-t-il du récent Land Rover Defender ? C'est ce que pensent les illustrateurs de Kolesa, qui spéculent virtuellement sur le design de cette future mouture du SUV coréen.

D'ici 2024 ?

Si les prototypes tournent déjà, la commercialisation de ce prochain Hyundai Santa Fe devrait arriver d'ici 2024 au plus tard. L'engin cohabitera dans la gamme avec un tout nouveau SUV électrique à sept places, le Ioniq7. Et on ignore pour l'instant s'il restera commercialisé en Europe.