Le prochain Skoda Enyaq électrique fera un gros bond technologique

Le Skoda Enyaq existe depuis 2020. Cousin des Volkswagen ID.4 et Audi Q4, il offre une habitabilité légèrement meilleure que celle de ces deux autres modèles et peut se targuer de chiffres de ventes assez honorables. En 2022, il s’est écoulé à 54 000 exemplaires et a vu ses ventes progresser de 41% sur la première moitié de l’année 2023, dans un contexte où les ventes du Volkswagen ID.4 ne donnent pas satisfaction à la marque de Wolfsburg.

Récemment mis à jour sur le plan mécanique avec un nouveau moteur arrière pour les versions cœur de gamme et haut de gamme ainsi que des batteries améliorées, cet Enyaq doit rester au catalogue pendant au moins sept ans et connaîtra un restylage de mi-carrière d’ici un ou deux ans. Puis il laissera la place à un tout nouveau modèle, dont les journalistes anglais d’Autocar nous donnent quelques détails intéressants.

12 minutes pour passer de 10 à 80% de charge

D’après eux, l’Enyaq de seconde génération reposera sur la nouvelle plateforme SSP au lieu de la MEB du modèle actuel. Attendu lors de la seconde partie de la décennie pour équiper la quasi-totalité des modèles électriques du groupe Volkswagen, cette plateforme donnera accès à une technologie de pointe avec une architecture électrique à 800 volts. La vitesse de charge rapide progressera beaucoup puisqu’on parle d’un 10-80% en seulement 12 minutes en courant continu contre plus de 30 minutes actuellement. Son design devrait s’inspirer de celui du récent concept-car Vision 7S, comme le prochain gros SUV à sept places de la marque. Et comme l’Enyaq actuel, ce futur Enyaq de seconde génération partagera toujours sa technologie avec des modèles similaires chez Volkswagen, Audi et probablement Cupra.