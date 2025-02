Le Renault Duster reste le roi d’Ukraine

Il s’est vendu 71 300 voitures neuves en Ukraine sur l’année 2024, un chiffre très en-dessous des 235 000 unités immatriculées dans le pays en 2011 lors de son année record. Comme vous pouvez l’imaginer, la situation actuelle de l’Ukraine perturbe nettement son activité économique et donc le marché automobile local.

Mais les Ukrainiens continuent d’acheter des voitures neuves et parmi elles, le Renault Duster conserve largement la première place du classement avec 6 707 exemplaires vendus soit une hausse de 47%) d’après les données compilées par les spécialistes de Car Industry Analysis. Oui, on parle bien du Renault Duster et non pas du Dacia, le SUV low-cost de la division roumaine du groupe français étant commercialisé sous le blason au losange dans certains marchés d’Europe de l’Est. Rappelons qu’il « cartonnait » aussi en Russie avant de devoir quitter le pays à cause des sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine.

Le Volkswagen ID.4 électrique en troisième position !

Derrière, on retrouve le Toyota Rav4 qui a terminé à la troisième position du classement des meilleures ventes automobiles mondiales en 2024. Il a été livré en Ukraine à 4 106 exemplaires, soit une hausse de 59%. Le troisième du pays n’est autre que le Volkswagen ID.4, ce SUV électrique qui s’impose comme le seul modèle équipé de cette technologie dans le top 10. Notons la présence d’un modèle chinois dans ce top 10, le BYD Song qui figure aussi à la neuvième place du classement des meilleures ventes mondiales en 2024.

Et en Russie, pendant ce temps, ce sont les vieilles Lada qui dominent les ventes.