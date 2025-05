Le Renault Symbioz va devenir plus accessible mais il n'échappera plus au malus

Depuis son lancement l’année dernière, le Renault Symbioz n’existait qu’avec qu’une seule motorisation : son bloc hybride non rechargeable de 145 chevaux, qui vient d’être remplacé par un nouveau moteur de 1,8 litre développant 160 chevaux avec son bloc électrique en renfort.

Mais ça y est, la marque au losange lance enfin une déclinaison moins puissante et moins électrifiée pour abaisser le prix de base du Symbioz. Le SUV compact reçoit le bloc 1,3 litre turbocompressé à hybridation légère de 140 chevaux, développant 260 Nm de couple et accouplé à une boîte manuelle à six vitesses.

134 g/km de CO2 : il y aura du malus

Hélas, Renault annonce aussi 134 g/km de CO2 au minimum d’après la norme WLTP dans la configuration la moins énergivore (probablement dans la finition Evolution à petites jantes). Ce Symbioz de 140 chevaux devra donc composer avec un malus écologique français 2025 de 898€ alors que la version hybride de 160 chevaux y échappe totalement.

Sa consommation mixte est annoncée à 5,9 litres aux 100 km, contre 4,3 litres aux 100 km pour la version hybride de 160 chevaux. Mais sur l’autoroute, son niveau d’agrément restera sans doute supérieur.

Sous les 30 000€

Ce Symbioz à moteur de 140 chevaux et boîte manuelle démarrera à 29 990€ très exactement, à comparer aux 33 800€ de la version hybride de 160 chevaux en finition Evolution. Avec le malus écologique, il reviendra 30 798€ en prix de base.