Le restylage de la DS 4 est en préparation et devrait être dévoilé cette année !

Chez Ds Automobiles, la principale nouveauté est le crossover DS N°8 qui est le nouveau vaisseau amiral de la marque française, mais la marque n’en oublie pas pour autant des voitures un peu moins imposantes, mais tout aussi intéressantes comme la berline compacte DS 4. Celle-ci devrait disposer prochainement (elle se fait attendre depuis longtemps) d’une motorisation 100 % électrique.

Mais il est fort possible que la marque DS Automobiles patiente jusqu'à l’arrivée de la version restylée de sa DS 4 (vraisemblablement à la mi-2025) pour présenter à la fois le lifting et la version 100 % électrique. Ce restylage devrait permettre également à la marque de luxe française de modifier le patronyme de son auto et de la rebaptiser DS N°4, à l’image du nouveau modèle de la marque qui se nomme DS N°8.

Une face d’inspiration DS N° 8

Si l'avant est entièrement camouflé, on aperçoit le dessin de la nouvelle calandre qui se compose de petites entretoises verticales. Elles brillent déjà à travers le camouflage. Autre changement d’importance, ce sont les feux de jour verticaux dans le bouclier. On voit ici cette longue ligne droite oblique qui descend presque en bas du bouclier.

Des motorisations empruntées au Peugeot 3008

Comme souvent lors d’un restylage, c’est la poupe de la DS 4 qui sera le moins concernée par le lifting. On peut juste imaginer que les feux arrière vont recevoir un traitement différent (graphisme intérieur) de ceux qui équipent le modèle actuel. Pour les motorisations, ne restera plus dans la gamme que le bloc hybride 48V de 136 ch (un moteur qui équipe le prototype photographié), le diesel devrait disparaître tout comme l’hybride rechargeable de 225 ch remplacé par le nouveau bloc hybride PHEV de 195 ch du Peugeot 3008. Quant à la motorisation électrique, elle devrait afficher 210 ch, elle proviendra, elle aussi, du Peugeot 3008.