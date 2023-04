Le retour aux 90 km/h continue sa route

En début d’année, on dénombrait 46 départements qui ont fait le choix d’augmenter la vitesse sur le réseau secondaire, en revenant aux 90 km/h. Ce chiffre pourrait encore gonfler puisque plusieurs départements sont en pourparlers.

Dans le Calvados, ce sont 28 axes qui voient leurs panneaux remplacer aujourd'hui. Une décision qui n’a pas été simple à mettre en place. En février 2020, un avis positif de la commission départementale de la sécurité routière est rendu. Seulement, deux recours de la Ligue contre la violence routière ont été déposés en septembre 2020 et juin 2021. Finalement, c’est le 24 mars 2023 qu’un nouvel avis positif est émis, permettant le retour aux 90 km/h. Au total, 400 km de voies sont concernés.

En début d’année, le président du conseil départemental du Morbihan, David Lappartient, affirmait que « c’est en projet et nous avons bien l’intention de le mener jusqu’au bout ». Il ajoutait que « le retour aux 90 km/h se fera de manière très ciblée sur certains axes structurants ». La modification de la vitesse pourrait être effective dans le courant de l’été 2023. Avant cela, les différents maires du département se concerteront. Le relèvement de la vitesse concernerait moins de 10 % du réseau.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, ce sont environ 90 km de route (sur les 2 475 km que compte le département), répartis sur neuf tronçons, qui devraient adopter la vitesse de 90 km/h, d’ici le mois de juin. Depuis un an et demi, le Conseil départemental travaille en lien avec ses partenaires, notamment les communes concernées et la Préfecture, pour définir les secteurs concernés.

La Nièvre à partir du 20 avril

Les panneaux feront également le retour le 20 avril dans la Nièvre, il s’agit du dernier département de la région Bourgogne à opérer ce retour en arrière. Après des mois de consultations, les usagers pourront rouler un peu plus vite sur environ 400 km de route. L’aspect économique a eu son importance dans le choix des tronçons puisqu’il fallait éviter d’investir dans de nouveaux aménagements type rond-point ou élargissement de la chaussée. Ainsi, à partir de la fin avril, on dénombrera 47 départements qui ont fait marche arrière.

Enfin, le Gard songe depuis le début de l’année à relever la vitesse. Si l’association 40 millions d’automobilistes salue ce choix, le bilan de la sécurité routière n’est guère positif. En effet, 38 accidents mortels ont été dénombrés l’année dernière, contre 15 en 2021.