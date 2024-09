Le retour de la DS, "on y travaille, on va le faire"

C’est un fantasme pour bon nombre de passionnés d’automobiles. Et si un jour Citroën relançait la Ds ? Enfin, plutôt la marque DS puisqu’elle a pris son envol en 2014 et représente le haut de gamme depuis.

Pour Olivier François, le patron de la marque, « on y travaille […] on va le faire, mais pas tout de suite ». Voici ce qu’il a indiqué à l’AFP pas plus tard qu’hier, alors que DS vient de présenter la SM Tribute à l’occasion du concours d’élégance de Chantilly.

« On aurait pu vous proposer quelque chose inspirée par la DS de 1955, c’est ce que tout le monde attend ». Le patron « pense que c’est exactement la direction dans laquelle il faudra aller […] on vous montre à travers la SM ce qu’on fera à travers la DS. »

Ressusciter la DS est un projet pour le moins ambitieux et délicat. Délicat car la DS fut une véritable révolution lors de sa présentation au Salon de Paris en 1955. De par son design et sa technologie, elle démodait toute la production automobile de l’époque.

Ambitieux, car DS est une marque à part entière depuis près de 10 ans qui peine à se faire une place dans le milieu sélect du haut de gamme. La grande berline DS 9 lancée en 2020 prendra sa retraite plus tôt que prévu à cause de chiffres de vente décevants. Il faut dire que les berlines traditionnelles ont la vie dure, même la Mercedes Classe S n’est pas en grande forme.

Une DS aux allures de SUV ?

Les automobilistes n’ont d’yeux que pour les SUV, c’est ce qui cause actuellement la perte de nombreuses berlines. Une grande limousine telle qu’une nouvelle DS arriverait-elle à se faire une place ? Toute la question est là. L’autre solution serait de lui donner des airs de baroudeur, ou de réaliser un crossover… Un exercice périlleux tant le modèle originel dont le coup de crayon est dû à Flaminio Bertoni est d’une grande pureté !

Dans tous les cas, un concept pourrait être présenté l’année prochaine pour fêter ses 70 ans. Techniquement, la plateforme STLA Large, la plus performante du groupe Stellantis avec ses 800 km d'autonomie et une longueur comprise entre 4,76 et 5,12 mètres serait le support idéal pour un tel porte-étendard.