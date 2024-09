La SM Tribute est-elle la voiture de luxe française dont vous rêviez ?

Ds Automobiles avait donné rendez-vous au Concours d’élégance de Chantilly 2024 pour la révélation d’un nouveau concept-car, dont le profil évoquait celui de la légendaire Citroën SM Maserati commercialisée entre 1970 et 1975.

Vous ne serez donc pas trop surpris en découvrant la SM Tribute, dont les traits s’inspirent évidemment du très beau coupé de luxe connu aussi bien pour son élégance rare que sa mécanique un brin capricieuse. Cette SM Tribute s’offre aussi des projecteurs LED dont les formes géométriques à l’avant rappelleraient presque les éclairages de certaines Lamborghini récentes, avec des dimensions qui surclassent celles de la SM originelle.

Elle mesure en effet 4,94 mètres de long (3 centimètres de plus), 1,34 mètre de long (2 centimètres de plus) mais surtout 1,98 mètre de large soit 14 centimètres de plus que la SM originelle. Et on est curieux de voir ce que vous pensez du design de ce concept-car qui n’a hélas aucune chance de rejoindre le monde de la grande série.

Un haut de gamme « à la Française » crédible ?

Alors que la limousine DS 9 se prépare à quitter définitivement le catalogue de DS Automobiles faute de clients, l’avenir du haut de gamme français passe-t-il par ce genre de modèle ? Citroën n’avait hélas pas réussi à convaincre avec ses dernières grandes berlines malgré le style audacieux et inspiré de sa C6, mais on rêve toujours d’un modèle capable de plaire à la clientèle des marques premium allemandes. Après tout, si Alpine a réussi à concevoir une sportive de rêve moderne avec l’A110, il reste peut-être de l’espoir sur ce segment aussi. Car pour l’instant, les Renault Rafale et autres DS 7 ne suffisent pas.