Le Rolls-Royce Cullinan en donuts

Cossu, luxueux, doux, ouaté : les adjectifs ne manquent pas pour définir l'ambiance de l'habitacle d'un SUV Rolls-Royce Cullinan. Un journaliste du média anglais Autocar prend pourtant son volant pour s'amuser comme si c'était un simple coupé puissamment motorisé.

Le reportage intégré dans la rubrique bien nommée "Will it drift ?" ouvre le bal sur les éléments délicats du Cullinan sur fond de piano. La donne change rapidement de ton lorsque le gros titre évocateur s'affiche à l'image. Quelques virages dynamiques plus tard, le mastodonte britannique termine en donuts sur un terrain vague.

Pour rappel, le Rolls-Royce Cullinan est animé par un généreux V12 6,75l de 571 chevaux pour 850 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via quatre roues motrices et une boîte automatique ZF à huit rapports. Ses tarifs débutent à 344 000 € faisant de ce modèle le plus cher de sa catégorie loin devant les Lamborghini Urus et autres Bentley Bentayga.