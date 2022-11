Le salon Equip Auto rejoindra celui de Lyon en 2023

Au fil des années, le Salon de Lyon a su trouver la bonne formule avec un événement économiquement raisonnable et axé sur le produit et la vente. L’année dernière, 45 marques étaient représentées, 1 850 voitures ont trouvé preneur et pas moins de 65 000 personnes ont foulé les différentes allées. Des chiffres flatteurs, réalisés en seulement cinq jours.

Pour l’édition 2023, qui se tiendra du 28 septembre au 3 octobre, les organisateurs vont plus loin. En effet, le salon Equip Auto sera également de la partie, sur une période un peu plus réduite (du 28 au 30 septembre). Il permettra de réunir l’ensemble des acteurs de l’après-vente automobile et les secteurs liés à la mobilité connectée. Les organisateurs attendent au total 400 exposants et marques, et 30 000 professionnels. Une association qui donnera une autre dimension au Salon de Lyon.

La situation géographique est un atout loin d’être négligeable. La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre près de 55 000 salariés dans plus de 21 000 entreprises avec notamment de gros acteurs à l’image de Michelin, Renault Trucks et Iveco.

Moins d’attrait pour le Mondial de Paris ?

Le cru 2022 du Mondial de l’Automobile ne fut pas un succès. Par rapport à l’édition 2018, de nombreux constructeurs n’ont pas fait le déplacement (plus d’une vingtaine) et les visiteurs ne se sont pas bousculés aux portes d’entrée. De manière générale, les grands salons n’attirent plus comme auparavant, mais cette fois-ci le salon Equip Auto était venu en renfort.

Si Hopscotch Groupe, l’organisateur du Mondial a d’ores et déjà donné rendez-vous en 2024, rien n’indique à ce jour qu’Equip Auto fera de même. Ce dernier va se concentrer sur « On tour », comme en 2021. Un événement itinérant qui aura lieu dans plusieurs villes de France dans le courant de l’année 2024. En délaissant le Mondial de Paris pour s’installer à Lyon, Equip Auto renforcerait l’attrait de l’un au détriment de l’autre.