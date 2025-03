Le smartphone s'impose jusque dans nos voitures

En France, l'utilisation d'un téléphone portable tenu en main au volant est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire. Le simple fait de consulter ou manipuler son téléphone en conduisant est également interdit et est passible des mêmes sanctions.

Pourtant, l'objet en lui-même fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies quotidiennes.

À tel point que les députés européens viennent de valider un nouveau texte incluant le smartphone dans la formation d'apprentissage de la conduite, afin : « d ' introduire de nouvelles exigences afin que les conducteurs soient mieux préparés aux conditions réelles de conduite et soient correctement sensibilisés aux risques pour les piétons, les enfants, les cyclistes ou les autres usagers vulnérables de la route. »



Pour obtenir leur permis, les apprentis conducteurs devront ainsi " apprendre à utiliser le téléphone au volant en toute sécurité, les dangers des angles morts, les systèmes d'aide à la conduite, l'ouverture sécuritaire des portes ou la conduite sur la neige et dans des conditions glissantes ". Une formulation encore floue.

Le permis numérique va devenir la norme

Par ailleurs, le permis sur smartphone va également se généraliser dans toute l'Europe : « Selon les nouvelles règles, le permis de conduire numérique, disponible sur un téléphone mobile grâce au portefeuille numérique européen deviendra la forme privilégiée de permis dans l’UE. Les États membres disposeront d'un délai de cinq ans et demi à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles règles pour le mettre en place. » Un dispositif déjà mis en place en France via l'application mobile France Identité sur laquelle il est possible d'intégrer une version numérique de l'antique papier rose.

Le texte européen spécifie tout de même que les conducteurs conservent également le droit de demander un permis de conduire physique.

Gageons que cela ne durera plus très longtemps encore avant que l'on ne bascule définitivement vers du 100 % numérique.