Le SP95 à 2,30 € le litre à Paris : illustration de la course folle du prix des carburants

"La station-service, c'est le seul endroit où tu tiens le pistolet, mais c'est toi qui te fais braquer"... Trait d'humour (noir) ce matin avec un chiffre pour (mal) commencer la journée. Un chiffre fort peu réjouissant pour ceux, nombreux, qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, sans pouvoir échapper à la facture à chaque fois que le plein doit être fait.

Alors ce chiffre, il vient ? Oui, et c'est un record : 2,30 € le litre de SP95 affiché ce mardi dans une station-service du 11e arrondissement de Paris. Vous avez bien lu. Oui, cette station Elan rue Ledru-Rollin pour être précis, et déjà épinglée au mois de novembre pour avoir déjà affiché ce tarif, revient sur le devant de la scène. Cela fera 115 € le plein de 50 litres SVP...

Au même endroit, toujours selon le site gouvernemental qui relève les prix des stations au jour le jour, le gazole est affiché 1,98 €. Et le cas n'est pas isolé, nombreuses sont les stations à afficher plus de 2 € pour le sans-plomb, et presque 2 € pour le gazole.

Elles sont bien sûr toutes situées dans les grandes villes, et particulièrement dans Paris intra-muros, où le prix du foncier explique bien sûr une partie du phénomène.

Mais ce n'est que l'illustration caricaturée de la course folle des prix des carburants vers des sommets.

Encore quelques centimes d'augmentation sur une semaine, plus d'une dizaine depuis le début de l'année

Ce n'est pas parce que les prix moyens, au niveau national, semblent bien éloignés encore de ces records, qu'ils sont en baisse. Bien au contraire. Ils continuent leur ascension vers des sommets, et l'on a du mal à imaginer où ils pourraient s'arrêter.

La semaine dernière, ils sont encore pris quelques centimes dans la vue. Et par rapport à début janvier, la hausse est impressionnante. Voyez les chiffres dans le tableau ci-dessous.

Carburant Prix au 4 février 2022 Prix au 28 janvier 2022 Prix au 31 décembre 2021 SP95 1,7654 € 1,7464 € 1,6293 € SP95-E10 1,7328 € 1,7202 € 1,6099 € SP98 1,8210 € 1,8069 € 1,7043 € Gazole 1,6854 € 1,6704 1,5367 € Superéthanol E85 0,7595 € 0,7546 € 0,7000 € GPL 0,9015 € 0,9018 € 0,8941 €

Sur une semaine, le 95 a encore pris en moyenne 1,9 centime, le 95-E10 1,26 centime, le 98 1,41 centime, le gazole 1,5 centime. Mais depuis le début de l'année, c'est respectivement 13,61 centimes, 12,29 centimes, 11,67 centimes et 14,87 centimes. Le gazole est celui qui a le plus augmenté. Sur un plein de 50 litres, c'est par exemple 7,44 € de surcoût ! Pas rien !

Il n'y a que le GPL qui reste vraiment stable, car même l'E85 s'est apprécié de 0,5 centimes sur une semaine, et presque 6 centimes depuis le début de l'année.

Alors certes, on est encore loin de 2,30 € pour le sans-plomb et 2 € pour le gazole, records parisien, mais espérons que les records d'aujourd'hui ne seront pas les moyennes de demain.