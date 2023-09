Faut-il passer sur le stand Citroën du salon de Lyon, alors que les Chevrons n'ont rien d'exclusif à y présenter ? Assurément, car certaines évolutions de modèles actuels méritent le détour, et la gamme reste plutôt compétitive en termes de tarifs. Par ailleurs, on y trouve une surprise qui ne laisse pas indifférent…

dailymotion Le stand Citroën : une Oli surprise ! En direct du salon de Lyon 2023

La marque présente ainsi au public son e-C4, qui est la déclinaison berline 4 portes rallongée et à malle classique de la C4. Celle-ci reçoit depuis peu, au côté des versions 1.2 PureTech essence de 100 ch et 1.6 BlueHdi à boîte auto de 130 ch, l’évolution de sa mouture électrique, dotée un moteur de 156 ch et d'une batterie de 50 kWh utiles (au lieu de 46). Des caractéristiques toujours un peu juste en termes de puissance et d’autonomie, sachant que la concurrence propose jusqu’à 200 ch et des batteries entre 60 les 80 kWh.

La marque expose également le C5 Aircross, restylée très récemment et qui propose toujours des motorisations hybrides rechargeables (180 ch ou 225 ch), comme ici. Mais le SUV compact reçoit désormais, en parallèle, une mécanique hybride légère (136 ch), en l'occurrence le 1.2 Puretech qui abandonne la boîte auto. EAT8 au profit d’une boîte double embrayage électrifiée chargée d’aider à moins consommer, sans pour autant permettre de se déplacer réellement en tout électrique.

Le public peut également monter à bord de la citadine C3, dotée de moteurs essence (de 83 à 110 ch) et diesel (100 ch). A ses côtés trône le petit SUV C3 Aircross, restylé récemment et disposant lui aussi de mécaniques fonctionnant au Sans-Plomb (110 et 130 ch) et au Gazole (110 et 120 ch).

Rien de vraiment palpitant donc, mais la marque a décidé de marquer les esprits en présentant son concept Oli que l’on a déjà pu prendre en mains sur Caradisiac : le style de ce SUV pick-up est surprenant avec notamment des coups de crayons tracés à l’équerre, mais certainement pas aérodynamique avec ce pare-brise vertical. Avec son poids contenu et une vitesse maxi limitée à 110 km/h, Citroën table toutefois sur une consommation raisonnable de 10 kW/100 km. Ce qui autoriserait une autonomie de 400 km, compte tenu du pack de batteries de 40 kW. Le public n'y est vraiment pas insensible.