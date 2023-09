Lancée cette année la finition « Extrême » est désormais disponible sur l’ensemble de la gamme Dacia : Spring (à partir de 17 300 €), Sandero Stepway (à partir de 17 400 €), Duster (à partir de 21 300 €) et Jogger (à partir de 21 200 €).

dailymotion Le stand Dacia (vidéo) : extrême ! - En direct du Salon de Lyon

Dacia souhaite se détacher de son image low cost pour aller vers une marque « outdoor » en accentuant le côté baroudeur, comme en atteste le partenariat de la marque avec le monde du trail. De façon plus concrète, sur les véhicules, elle constitue le nouveau haut de gamme et propose des équipements inédits et des spécificités esthétiques comme des roues noires, des pièces de carrosserie couleur bronze.

A bord, le revêtement des sièges est l'une des particularités de cette finition. Le tissu a l’aspect visuel proche du velours tout en étant très résistant et facile à nettoyer. Il est appliqué sur les panneaux des portes, les sièges et la planche de bord. À cela s’ajoutent quelques touches de brun et des tapis de sol en caoutchouc à toutes les rangées.

Toutes les versions et motorisations sont concernées, l’essence, le GPL, le diesel et même l’hybride. Enfin, pour augmenter la vocation baroudeuse de certains véhicules comme le Jogger par exemple, celui-ci reçoit un système de motricité renforcée appelée « Extended Grip » en adaptant l’intervention de l’ESP.

Lancé en 2022 Jogger sera exposé en version 7 places, ou en version 5 places équipée du Pack Sleep de la gamme d’accessoires InNature qui transforme le véhicule en chambre à coucher en quelques minutes.