Le stand Nissan au salon de Lyon 2023: SUV toute!

Nissan a tout récemment annoncé qu’il ne vendrait plus que des voitures électriques à l’horizon 2030, du moins en Europe. Cette annonce suit le lancement de l’Ariya, un crossover au style épuré. Long de 4,60 m, disposant de 5 places et d’un coffre de 468 litres (ou 415 litres sur les versions à transmission intégrale e-4orce), ce véhicule dispose d’une autonomie maximale de 536 km quand il reçoit la batterie de 87 kWh. Un module de 63 kWh figure aussi au catalogue, et celui-ci est facture 6 500 € de moins à équipement égal. Les tarifs de l’Ariya s’échelonnent de 43 300 à 65 800 €.

Mais en attendant de passer au tout-électrique, Nissan demeure un spécialiste du SUV, ainsi qu’en témoigne son stand lyonnais sur lequel trônent les X-Trail, Qashqai et Juke.



Initialement lancé avec le seul bloc essence 114 ch, accouplé à une boîte de vitesses manuelle ou automatique, ce crossover citadin long de 4,21 m est maintenant disponible avec un moteur hybride développant 143 ch qui lui confère une bonne polyvalence ville/route. On appréciera son appétit réduit en agglomération, électrification aidant.



Au niveau de gamme supérieur, on retrouve l’incontournable Qashqai, modèle qui a en quelque sorte « inventé » le segment du crossover compact. Ses 4,43 m le rendent plus accueillant que le Juke aux places arrières, et son volume de coffre est supérieur. La gamme comprend deux motorisations essence à hybridation légère 48V développant respectivement 140 et 158 ch, ce dernier s’accouplant à une boîte auto 7 rapports et, si vous en avez le besoin, à une transmission intégrale.

Mais sous le capot du Qashqai, on retient surtout la présence de la motorisation e-Power 190 ch, qui représente une forme particulière d’hybridation : le moteur essence sert uniquement à alimenter la batterie électrique, laquelle alimente à son tour un moteur électrique qui seul entraîne les roues. Ici, le thermique se voit donc réduit au rôle de générateur, et c’est plutôt efficace ainsi que vous pouvez le découvrir à la lecture de l’essai publié par Caradisiac. Les tarifs du Qashqai démarrent à 32 200 €, et le moteur e-Power est disponible à partir de 39 600 €.



Enfin, c’est le X-Trail qui fait office de familiale dans le catalogue Nissan. Long de 4,68 m, gabarit raisonnable donc, et disponible en 5 ou 7 places, il affiche un volume de coffre généreux de 575 litres sur la version 5 places (mais 485 litres quand vous prenez la version 7 places avec banquette de fond rabattue). Autre point fort, des portes arrières s’ouvrant selon un angle de 85, bien appréciable quand il s’agit d’attacher les enfants à l’arrière !

Le X-Trail reçoit une version un peu plus puissante du bloc e-Power, avec 204 ch pour la version 2 roues motrices et 213 ch pour le 4x4, et ses tarifs s’établissent dans une fourchette comprise entre 43 700 et 53 800 €.