Le Suzuki Jimny à l'honneur dans Gran Turismo 7

Piloter un 4x4 Suzuki Jimny sur circuit ? Sachez qu'il est possible de le faire grâce à la nouvelle mise à jour du jeu vidéo Gran Turismo 7 sur Playstation 4 et 5. Les requêtes incessantes des fans de la licence et du petit véhicule surélevé japonais sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés ont convaincu l'éditeur Polyphony Digital de franchir le pas.

Le modèle souvent surnommé mini Classe G débarque donc dans une mise à jour aux côtés de deux concepts Vision Gran Turismo traditionnellement proposées en partenariat avec des grandes marques. Détail amusant, la présence du baroudeur miniature rend presque invisible l'arrivée des deux autres voitures dans l'œuvre vidéo ludique. La première concerne la Bulgari Aluminium Vision Gran Turismo rendant hommage à une montre de 1998 signée de la même enseigne. La seconde s'éloigne moins de l'automobile puisqu'il s'agit de la Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo imaginée par les designers du groupe Hyundai-Kia pour la marque premium de l'entité.

Pour rappel, le Suzuki Jimny est en théorie disponible chez nous en version utilitaire seulement. Seul hic : le site internet français de la marque indique "victime de son succès". Comprenez par là qu'il ne sera pas simple voire impossible d'en acquérir un neuf. Le franchisseur équipé d'un bloc 1,5l essence de 102 chevaux et d'une transmission intégrale et d'une gamme de vitesses courtes ne manque pas de faire tourner les têtes, et cela se voit en occasion avec des prix très élevés !