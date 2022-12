Le Suzuki Jimny pick-up Next est aussi mignon que cher

Depuis l’année dernière, le Suzuki Jimny n’existe plus en version quatre places sur le marché européen. Tué par son grammage CO2 incompatible avec les quotas fixés sur le Vieux Continent, il se limite désormais à une version utilitaire à deux places et à l’équipement moins haut de gamme. Alors tant qu’à faire, pourquoi ne pas en faire un véritable pick-up ?

C’est exactement la démarche des Italiens de chez Z.Mode, qui présentent le Jimny Next. Identique en dimensions par rapport au modèle normal, le Next remplace simplement le coffre arrière par une petite benne. Z.Mode en profite au passage pour rehausser le petit 4x4 japonais de 75 millimètres, l’équiper de pneus tout-terrain et de suspensions renforcées pour l'utilisation extrême. Au final, l’engin tapera probablement dans l’œil de ceux qui raffolent des 4x4 à l’allure hors normes.

Un turbo et 172 chevaux

Z.Mode a poussé le bouchon jusqu’à concevoir un exemplaire spécial, équipé d’un turbo-compresseur. La puissance du petit quatre cylindres de 1,4 litre passe ainsi de 102 à 172 chevaux et le couple maximum, de 130 à 270 Nm. Notez que Z.Mode ne commercialise pas ce kit d’améliorations du moteur mais simplement celui du Jimny transformé en pick-up. Et il coûte très cher : avec les modifications de suspensions et les pneus, il est facturé 62 222€ en Italie soit 40 000€ de plus qu’un Jimny utilitaire deux places ! Bref, le petit 4x4 rustique japonais joue ici les véhicules d’exception…