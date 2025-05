Le Tesla Cybertruck affiche une décote de folie

Ce devait un tsunami, ce n'a été qu'une simple vaguelette. Pourtant, Tesla misait énormément sur son énorme pick-up Cybertruck, au look hors-norme, qui a fait couler bien plus d'encre qu'il n'a engrangé de vrais bons de commande.

Sur le plus d'un million de préréservations, seulement un peu plus de 46 000 se sont transformées en véritable acte d'achat. Que dit-on, en acte de foi plutôt. Et plus d'une dizaine de milliers d'exemplaires pourrissent sur les parcs, en attente de trouver hypothétiquement preneur. Un vrai flop, dont les raisons peinent à émerger. Commercialisation 2 ans après la date prévue, prix trop élevé, performances en deçà de l'attendu, ou fiabilité aléatoire (il a été rappelé pour un problème de... décollement de ses panneaux de carrosserie !), toujours est-il que même s'il impressionne, il ne se vend pas.

Tesla, depuis son lancement, refusait de reprendre en occasion son Cybertruck. Un état de fait qui semble aujourd'hui changer. Car depuis début mai, les témoignages affluent Outre-Atlantique, pour dire qu'enfin, les "dealers" (vendeurs en français dans le texte) acceptent les reprises. Mais... Pas vraiment aux tarifs attendus. Voire, pas vraiment à des tarifs acceptables !

Jusqu'à - 45 % pour les modèles d'un peu plus d'un an et kilométrés

En effet, tandis que les pick-up thermiques ou électriques concurrents perdent en moyenne 20 % de valeur la première année aux USA, le Cybertruck décote, lui, de façon monstrueuse. Entre 35 et 40 % pour des modèles de moins d'un an et parfois moins de 10 000 km ! Ainsi, entre autre exemple, un propriétaire de Cybertruck en série de lancement "Foundation", acquis pour la modique somme de 100 000 dollars, s'est vu proposer un rachat à 63 000 dollars, soit une décote de 37 %. Un modèle Cyberbeast, le plus puissant et cher de la gamme, entré dans le garage de son propriétaire contre 127 000 dollars, se voit repris pour environ 78 000 dollars, soit - 39 %. Il n'a lui que 8 mois...

Les témoignages de propriétaires qui font reprendre leur exemplaire se multiplient, et les captures d'écran des propositions de Tesla circulent sur les sites spécialisés, du type "cybertruckownersclub" ou "electrek". Il semble même que par rapport aux estimations de prix de rachat données, les vraies valeurs soient encore plus basses, atteignant parfois - 45 % pour les modèles d'un peu plus d'un an et un peu plus kilométrés... Et les prix de revente sur les sites d'annonces spécialisés américains, du type "Carguru", attestent que oui, les - 45 % sont possibles pour les premiers modèles, qui n'ont pas 18 mois.

C'est donc la douche froide pour les propriétaires qui souhaitent se séparer (qui a dit se débarrasser ?) de leur Cybertruck. Et ceux qui espéraient (un temps) faire de la spéculation ont vite compris qu'ils se retrouveraient le bec dans le Lithium... À titre de comparaison, selon les sites américains, le concurrent Rivian R1T perd 29 % de sa valeur... sur 2 ans !