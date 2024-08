Le Tesla Cybertruck enrôlé de force dans la guerre contre l’Ukraine

La petite capacité de blindage du Tesla Cybertruck faisait partie des qualités mises en avant par Elon Musk lors de la présentation du Cybertruck dans sa version conceptuelle à la fin de l’année 2019. Imaginait-il alors que son pick-up électrique se retrouverait un jour impliqué dans un conflit armé ?

Et attention, on ne parle pas d’une utilisation par l’armée américaine mais plutôt par une nation pas vraiment alliée des Etats-Unis, en l’occurrence le territoire de Tchétchénie administré depuis 17 ans par Ramzan Kadyrov placé par Vladimir Poutine.

Connu pour ses agissements de dictateur et son amour immodéré des voitures d’exception, Ramzan Kadyrov se dit très impressionné par les qualités du Tesla Cybertruck qu’il a pu essayer. Après avoir posé dans le pick-up américain près d’une mitrailleuse installée sur le toit, il félicite Elon Musk et le remercie d’avoir conçu cette voiture, précisant qu’il servira aux soldats tchétchènes envoyés en Ukraine pour combattre auprès de l’armée russe. Le Tesla Cybertruck se retrouve donc enrôlé contre l’Ukraine !

A l’épreuve des balles, vraiment ?

Reste d’ailleurs à savoir si le « blindage » du Cybertruck protégera vraiment les soldats tchétchènes des balles ukrainiennes. Dans sa démonstration de la résistance des panneaux de porte du Cybertruck aux tirs de balles, Elon Musk avait utilisé des armes de petit calibre à la vélocité moyenne. Or, ce sont plutôt des armes lourdes qu’utilisent les militaires ukrainiens (comme les Russes) dans la guerre. Pas sûr que la carrosserie (et encore moins les vitres) puissent résister à des balles de fusils d’assaut ou de mitrailleuses. Et il faudra prévoir de quoi charger les grosses batteries de ces voitures.

Elon Musk, qui a ouvertement déclaré son soutien au candidat Donald Trump connu pour ses positions assez bienveillantes à l’égard de la Russie, n’a pas encore réagi après cette drôle de communication du dirigeant tchétchène très controversé heureux d’utiliser ses produits dans un conflit armé contre une nation soutenue par les Etats-Unis.