Le Touring Club Suisse lance son comparateur de pneus

Le TCS et les pneumatiques, c’est une longue histoire. En effet, l’organisme suisse fête cette année le cinquantième anniversaire de ses tests de pneus. Pour l’anecdote, il note que les améliorations en termes de sécurité sont notables puisque la distance de freinage sur sol mouillé était de 80 mètres en 1973, alors qu’elle est aujourd’hui de 55 mètres.

C’est justement pour éviter que votre auto se transforme en luge lors d’un freinage d’urgence que le TCS lance son comparateur de pneus en ligne. Il est ainsi possible de comparer entre eux des pneus été, hiver ou toutes saisons. Les critères sont nombreux comme la sécurité de conduite, la consommation de carburant, le silence ou encore la durabilité. Surtout, ce comparateur intègre les pneumatiques que l’organisme a testés, avec la fiabilité des résultats qui vont avec. On retrouve ainsi une note finale, associée à une couleur, ainsi que les forces et les faiblesses de chaque pneu.

17 000 références disponibles

Au total, 17 000 références sont consultables. Il est possible de filtrer votre recherche selon les dimensions du pneu, sa marque, ou encore des critères de l’étiquetage européen qui vous importent le plus comme le freinage sur sol mouillé ou la résistance au roulement.

Ce comparateur est un nouvel outil qui permet d’avoir un éclaircissement autre que celui de votre vendeur habituel, d’autant que rien ne ressemble plus à un pneu qu’un autre pneu.