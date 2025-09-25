Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Bz4x

Le Toyota bZ4X au salon de Lyon : le restylage de la dernière chance

Dans Salons / Salon de Lyon

Manuel Cailliot

4  

Le bZ4X, premier véhicule électrique de Toyota, n'a jamais trouvé son public. La faute à des tarifs trop élevés en début de carrière, et à style peut-être trop décalé. Le restylage opéré aujourd'hui est donc celui de la dernière chance. On a retrouvé ce modèle sur le stand de la marque au salon de Lyon.

Le Toyota bZ4X au salon de Lyon : le restylage de la dernière chance

C'est peu dire que le début de carrière du bZ4X a été poussif. D'abord des problèmes de mise au point, de consommation, qui ont retardé son lancement, puis des ventes en berne à cause de tarifs mal étudiés, trop onéreux pour les prestations moyennes au lancement.

Toyota a eu beau rectifier le tir en baissant drastiquement les prix, jusqu'à atterrir autour de 35 000 €, cela n'a pas pris, et le bZ4X est resté coincé en bas du tableau des ventes de SUV familial électrique.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Le restylage de cette année est donc celui de la dernière chance. Dernière chance d'enfin trouver quelques clients. Et pour cela, Toyota a employé les grands moyens. Pas essentiellement au niveau des modifications esthétiques, mais surtout en modifiant en profondeur la planche de bord, et en améliorant toute la partie technique. Le résultat est visible en ce moment même sur le stand du japonais au salon de Lyon, où le bZ4X restylé est l'une des deux nouveautés majeures.

La partie arrière n'évolue pas avec le restylage. Et reste pour le moins original, surtout dans la forme des feux.
La partie arrière n'évolue pas avec le restylage. Et reste pour le moins original, surtout dans la forme des feux.

Esthétiquement, c'est surtout la face avant qui évolue, avec un nouveau bouclier et une signature lumineuse inédite, composée d'un fin trait lumineux qui relie les deux paupières. Sur le profil, on remarquera surtout que les pièces en plastique brut qui entourent les passages de roues passent au noir laqué. À l'arrière, aucun changement.

C'est la signature lumineuse des feux de jour qui évolue le plus. Les feux se retrouvent plus bas dans le bouclier.
C'est la signature lumineuse des feux de jour qui évolue le plus. Les feux se retrouvent plus bas dans le bouclier.

L'habitacle et la technique évoluent grandement

Par contre, dans l'habitacle, le dessin est entièrement nouveau. Beaucoup plus horizontale, la planche de bord intègre de fins aérateurs en partie haute, et un fin trait lumineux tente désespérément de mettre un peu de couleur dans une ambiance sinon entièrement grise et assez triste.

La planche de bord est transformée. Plus horizontale, elle intègre un nouvel écran de 14 pouces de diagonale. La qualité des matériaux est tout à fait correcte, l'équipement fourni, mais l'ambiance très triste.
La planche de bord est transformée. Plus horizontale, elle intègre un nouvel écran de 14 pouces de diagonale. La qualité des matériaux est tout à fait correcte, l'équipement fourni, mais l'ambiance très triste.

L'instrumentation haute est toujours de la partie, et elle impose de régler le volant assez bas pour voir toutes les informations. On croirait un i-cockpit de Peugeot... L'écran multimédia, lui, augmente en taille pour passer à 14 pouces de diagonale. On trouve sur la console centrale désormais deux emplacements de recharge par induction, c'est pratique.

L'habitabilité arrière est conséquente, on voit bien que le bZ4X est le modèle familial de Toyota. Il mesure en effet 4,69 m. Par contre, son coffre de 452 litres est un peu juste rapporté au gabarit, et pour partir en vacances à cinq avec les bagages.

L'instrumentation haute impose de régler son volant assez bas.
L'instrumentation haute impose de régler son volant assez bas.
Le volume de coffre de 452 litres en assez moyen pour le gabarit.
Le volume de coffre de 452 litres en assez moyen pour le gabarit.

Techniquement, le japonais se met à jour et gomme tous les défauts qu'il pouvait avoir. Il intègre désormais un planificateur de trajet et un préconditionnement de la batterie pour favoriser la vitesse de recharge. Laquelle reste à 150 kW en courant continu pour les charges rapides (10 à 80 % en 30 minutes ou moins). Mais la grosse évolution reste l'introduction d'une petite batterie. Elle affiche 57,7 kWh de capacité et 442 km d'autonomie. Elle se marie exclusivement avec un moteur d'entrée de gamme 167 ch et en transmission 4x2.

La grosse batterie gagne quelques kWh et offre désormais 73,1 kWh. Avec elle, on peut choisir soit une transmission 4x2, avec un moteur de 224 ch (et une autonomie de 569 km, contre 513 km précédemment), soit une transmission 4x4 avec deux moteurs qui développent ensemble 343 ch.

Les tarifs débutent désormais à 40 900 € pour la petite batterie en 4x2 et culminent à 54 400 € en 4x4 à grosse batterie.

 

J'aime

L'habitabilité arrière est remarquable dans le bZ4X. C'est presque trop et on en vient presque à regretter de ne pas avoir moins d'espace pour les jambes, mais un peu plus pour les bagages. En tout cas les grands gabarits seront ravis.
L'habitabilité arrière est remarquable dans le bZ4X. C'est presque trop et on en vient presque à regretter de ne pas avoir moins d'espace pour les jambes, mais un peu plus pour les bagages. En tout cas les grands gabarits seront ravis.

Je n'aime pas

Ok, les tours de roues sont passés du plastique brut au plastique peint en noir laqué, mais me concernant je trouve ça toujours aussi moche. On peut éventuellement choisir son bZ4X en noir, ça les fera "disparaître".
Ok, les tours de roues sont passés du plastique brut au plastique peint en noir laqué, mais me concernant je trouve ça toujours aussi moche. On peut éventuellement choisir son bZ4X en noir, ça les fera "disparaître".

 

L'instant Caradisiac : on ne peut pas lutter contre M6 Turbo !

En plein tournage de la vidéo qui accompagne cet article, un couple intéressé par une Toyota se rend sur le stand. Quelques minutes plus tard, la femme du couple alpague Nicolas, un responsable du stand, en lui disant : "mais vous savez que vous avez un présentateur de turbo sur votre stand ? C'est trop génial ! Je les adore !" Elle parlait d'Étienne Bruet, pour info.
Du coup je l'interpelle en lui disant "ah bah vous avez aussi Caradisiac qui est là". Réponse : "ah je connais pas...". Forcément, contre M6 Turbo, on ne peut pas lutter, ha ha !

Photos (7)

Voir tout
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Toyota Bz4x

Toyota Bz4x

SPONSORISE

Actualité Toyota

Voir toute l'actu Toyota

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/