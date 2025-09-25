Le Toyota bZ4X au salon de Lyon : le restylage de la dernière chance

C'est peu dire que le début de carrière du bZ4X a été poussif. D'abord des problèmes de mise au point, de consommation, qui ont retardé son lancement, puis des ventes en berne à cause de tarifs mal étudiés, trop onéreux pour les prestations moyennes au lancement.

Toyota a eu beau rectifier le tir en baissant drastiquement les prix, jusqu'à atterrir autour de 35 000 €, cela n'a pas pris, et le bZ4X est resté coincé en bas du tableau des ventes de SUV familial électrique.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Le restylage de cette année est donc celui de la dernière chance. Dernière chance d'enfin trouver quelques clients. Et pour cela, Toyota a employé les grands moyens. Pas essentiellement au niveau des modifications esthétiques, mais surtout en modifiant en profondeur la planche de bord, et en améliorant toute la partie technique. Le résultat est visible en ce moment même sur le stand du japonais au salon de Lyon, où le bZ4X restylé est l'une des deux nouveautés majeures.

Esthétiquement, c'est surtout la face avant qui évolue, avec un nouveau bouclier et une signature lumineuse inédite, composée d'un fin trait lumineux qui relie les deux paupières. Sur le profil, on remarquera surtout que les pièces en plastique brut qui entourent les passages de roues passent au noir laqué. À l'arrière, aucun changement.

L'habitacle et la technique évoluent grandement

Par contre, dans l'habitacle, le dessin est entièrement nouveau. Beaucoup plus horizontale, la planche de bord intègre de fins aérateurs en partie haute, et un fin trait lumineux tente désespérément de mettre un peu de couleur dans une ambiance sinon entièrement grise et assez triste.

L'instrumentation haute est toujours de la partie, et elle impose de régler le volant assez bas pour voir toutes les informations. On croirait un i-cockpit de Peugeot... L'écran multimédia, lui, augmente en taille pour passer à 14 pouces de diagonale. On trouve sur la console centrale désormais deux emplacements de recharge par induction, c'est pratique.

L'habitabilité arrière est conséquente, on voit bien que le bZ4X est le modèle familial de Toyota. Il mesure en effet 4,69 m. Par contre, son coffre de 452 litres est un peu juste rapporté au gabarit, et pour partir en vacances à cinq avec les bagages.

Techniquement, le japonais se met à jour et gomme tous les défauts qu'il pouvait avoir. Il intègre désormais un planificateur de trajet et un préconditionnement de la batterie pour favoriser la vitesse de recharge. Laquelle reste à 150 kW en courant continu pour les charges rapides (10 à 80 % en 30 minutes ou moins). Mais la grosse évolution reste l'introduction d'une petite batterie. Elle affiche 57,7 kWh de capacité et 442 km d'autonomie. Elle se marie exclusivement avec un moteur d'entrée de gamme 167 ch et en transmission 4x2.

La grosse batterie gagne quelques kWh et offre désormais 73,1 kWh. Avec elle, on peut choisir soit une transmission 4x2, avec un moteur de 224 ch (et une autonomie de 569 km, contre 513 km précédemment), soit une transmission 4x4 avec deux moteurs qui développent ensemble 343 ch.

Les tarifs débutent désormais à 40 900 € pour la petite batterie en 4x2 et culminent à 54 400 € en 4x4 à grosse batterie.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : on ne peut pas lutter contre M6 Turbo !

En plein tournage de la vidéo qui accompagne cet article, un couple intéressé par une Toyota se rend sur le stand. Quelques minutes plus tard, la femme du couple alpague Nicolas, un responsable du stand, en lui disant : "mais vous savez que vous avez un présentateur de turbo sur votre stand ? C'est trop génial ! Je les adore !" Elle parlait d'Étienne Bruet, pour info.

Du coup je l'interpelle en lui disant "ah bah vous avez aussi Caradisiac qui est là". Réponse : "ah je connais pas...". Forcément, contre M6 Turbo, on ne peut pas lutter, ha ha !