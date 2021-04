Le transport d'hydrogène par pipeline a le vent en poupe

L'initiative EHB prend de l'ampleur. Ces derniers jours, les responsables de cet immense projet ont confirmé qu'une douzaine de GRT (Gestionnaire de réseau de transport) ont rejoint l'aventure. Ces spécialistes du transport de gaz vont en effet mettre à disposition des pipelines qui ne serviront plus, pour les convertir au transport de l'hydrogène à travers l'Europe.

Vous le savez peut-être déjà, par sa forme chimique, l'hydrogène est un carburant complexe à stocker et transporter. Et pour relier les différents sites de production et les relier à des zones moins denses, l'EHB prévoit ainsi de mailler l'Europe avec un réseau de canalisations.

"69 % des canalisations d’hydrogène proposées sont constituées d’infrastructures gazières existantes reconverties. Les 31 % restantes sont de nouvelles canalisations, requises afin de pouvoir raccorder les nouveaux consommateurs et sont situées dans des pays dont les réseaux gaziers existants sont de taille limitée, mais qui devraient néanmoins bénéficier de niveaux élevés d’approvisionnement et de demande d’hydrogène au cours des années à venir", précise le communiqué d'Hydrogen Europe.

Ce réseau transfrontalier de transport d'hydrogène s'inscrit, selon les participants au projet, à la volonté de neutralité carbone de l'Europe et de la France d'ici 2050. Encore faudra-t-il, évidemment, que cet hydrogène soit produit sans produits fossiles, ou, au moins, que la captation CO2 ait véritablement franchi un cap d'ici là.