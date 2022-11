Le van électrique Volkswagen ID.Buzz croule sous les commandes

On connaissait la micro-citadine e-Up, la compacte ID.3 et les SUV ID.4 et ID.5. Depuis quelques jours, un nouveau modèle 100% électrique garnit la gamme de Volkswagen : l'ID.Buzz. Premier van de série à zéro émissions du constructeur allemand, ce modèle au style assez fort coûte cher. Dans sa version de lancement, il demande en effet une addition minimale de 59 990€ sans options.

Mais au vu des déclarations de Lars Krause, membre du board du groupe Volkswagen, cette addition élevée n'empêche pas l'ID.Buzz de réaliser un très joli démarrage commercial : « alors que l'ID.Buzz n'est pas encore exposé dans les concessions, on a déjà enregistré plus de 20 000 commandes. Ces commandes devraient continuer de progresser une fois l'arrivée du modèle dans nos showrooms », explique-t-il.

Bientôt une version longue à grosses batteries

Rappelons que l'ID.Buzz est actuellement commercialisé dans une seule version, dotée d'une mécanique de 204 chevaux et de batteries d'une capacité nette de 77 kWh. Il doit prochainement se décliner dans une variante longue et profitera même d'une monture GTX plus puissante. Son autonomie maximale n'excède pas les 419 kilomètres actuellement mais il proposera bientôt de grosses batteries de 111 kWh pour les gros rouleurs. Il y aura probablement de quoi dépasser largement les 500 kilomètres en autonomie maximale.