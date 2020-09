Le Volkswagen ID.4 imaginé sous toutes les formes

L'artiste brésilien Kleber Silva ne manque pas une chance de montrer son savoir-faire en matière de retouche photo. Les rendus virtuels non-officiels publiés récemment sur son blog donnent une idée du look du SUV Volkswagen ID.4 fraîchement présenté avec des configurations inédites.

Son travail emprunte dans chaque cas de figure les éléments les plus identifiables du modèle. Ses projecteurs LED, son bandeau lumineux sur le hayon et ses pare-chocs sont systématiquement repris sur ses propositions. Berline, break, pick-up et SUV coupé sont au programme. Le résultat est parfois spectaculaire. Le design du Volkswagen ID.4 fonctionne en effet particulièrement bien sur le véhicule à benne et le break.

Pour rappel, le Volkswagen ID.4 est disponible en France via la série spéciale de lancement 1st au tarif de 47 950 €. Le modèle embarque pour ce prix un moteur électrique de 204 chevaux placé à l'arrière, une batterie de 77 kWh et une autonomie de 500 kilomètres homologuée selon le cycle WLTP.