Le Volvo EX 30 a aussi droit à la déclinaison Cross Country

Cela fait plus de 25 ans que Volvo décline ses autos en version Cross Country. Tout a commencé par la V70 XC Cross Country dans les années 90. Hauteur de caisse surélevée et protections de carrosserie plus généreuses caractérisent ces versions. Elles s’adressent surtout à ceux qui ne souhaitent pas rouler en SUV.

Cette fois-ci, la touche Cross Country s’invite bel et bien sur un SUV, en l’occurrence l’EX 30. Ainsi, le bouclier avant se pare d’un bandeau noir, qui fait écho à celui situé sur le hayon, des plaques de protection sont disposées sur les boucliers et les passages de roue s’élargissent.

Ce n’est pas tout puisque via le pack d’accessoires « Cross Country Aventure », qui comprend la galerie de toit, les jantes de 18 pouces et les pare-boues, l’EX 30 prend une tout autre allure, bien plus radicale.

Une rallonge de 2 100 €

Cet EX 30 profite de quatre roues motrices grâce à ses deux électromoteurs situés sur chaque essieu, pour une puissance totale de 428 ch. C’est aussi l’autonomie annoncée par le constructeur (427 km), un rayon d’action inférieur aux autres EX 30, atteignant 660 km au maximum. Volvo indique une recharge de 10 à 80 % en 26 minutes.

Par rapport à la finition Ultra dont il se base, l’EX Cross Country ne profite que des sièges avant et le volant chauffants, et d’une garde au sol rehaussée de 19 mm en plus.

Proposée qu’en une seule version, cette nouvelle déclinaison est facturée 55 900 €, soit 2 100 € supplémentaires. Les livraisons débuteront au printemps prochain.