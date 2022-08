Le VW Bus Festival fait son retour en 2023 : les préventes sont ouvertes

Le compte à rebours est lancé : le VW Bus Festival sera de retour dans moins d’un an à Hanovre, en Allemagne.

Du 23 au 25 juin 2023, les organisateurs, Volkswagen Véhicules Utilitaires, attendent plus de 100 000 visiteurs venus de tous les pays. Pendant trois jours, les amateurs de modèles Volkswagen modernes et anciens pourront camper, faire la fête, assister à des concerts et discuter de leur passion commune.

En prévente depuis quelques minutes, les tickets de camping sont proposés à partir de 29 euros, et ce pour le week-end entier. Les tickets comprennent un emplacement pour un van ou autre véhicule Volkswagen Véhicules Utilitaires, l’accès gratuit aux sanitaires du site de camping, et bien entendu, l’entrée sur le site du festival, qui proposera différentes expositions, un marché de pièces ainsi qu’un programme événementiel varié présenté sur une grande scène. Trois personnes supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque réservation. Enfin, les visiteurs peuvent également réserver des zones spécifiquement conçues pour les familles. L’entrée est gratuite pour les enfants de 6 ans et moins. Pour les enfants de 7 à 17 ans, le ticket coûte seulement 15 euros pour le week-end entier. Les tickets à la journée (sans véhicule) seront proposés ultérieurement.

Comme lors du légendaire « Bulli Festival » de 2007, les parkings du parc d’exposition feront office de lieu de campement pour plus de 6 000 camping-cars et combis Volkswagen. À l’époque, déjà, des milliers de passionnés avaient répondu à l’appel du festival, dont l’organisation et l’ampleur étaient alors sans précédent. En 2023, Volkswagen Véhicules Utilitaires entend donc perpétuer cette tradition.

16 ans plus tard, qu’ils soient modernes ou anciens, tous les camping-cars et combis Volkswagen sont les bienvenus au festival, du T1 à ses successeurs en passant par le nouveau Multivan hybride rechargeable et l’ID. Buzz, récemment dévoilé.

Les tickets pour le VW Bus Festival peuvent être commandés exclusivement en ligne sur le site Internet du festival.